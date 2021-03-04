40 متسابقاً بـ «الإمارات للتجديف والشراع الحديث»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية اليوم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وتحت رعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية،الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف والشراع الحديث، والمقامة بمشاركة 40 متسابقاً من مختلف الجنسيات، يمثلون 7 أندية بحرية هي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، الحمرية الرياضي، أبوظبي للتجديف والشراع، دبي للتجديف، مونتي للتجديف، أبوظبي للاستثمار، أبوظبي.

ويشتمل السباق على عدة فئات بداية من مسابقة فردي الناشئين والناشئات، وثنائي مزدوج للناشئين والناشئات، فردي وثنائي مزدوج ورباعي مزدوج لفئة الشباب، وضمن فئة الرجال هناك فردي اقل من 23 سنة وزوجي لذات السن بالإضافة لفردي وثنائي مزدوج ورباعي للسيدات بجانب فردي وثنائي مزدوج ورباعي مزدوج «رجال»

إجراءات

وأكد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري اتخاذ كامل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة «كوفيد 19» وتم إخضاع جميع المتسابقين والمنظمين لفحص «كورونا» واتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة البحرية،وأشار إلى أن نادي الفجيرة دأب على تنظيم البطولة سنوياً في إطار اهتمام النادي بجميع الرياضات البحرية ورياضة التجديف الحديث من خلال أكاديمية تدريب الناشئين والتي تهتم بتدريب وتأهيل الناشئين في مختلف الرياضات البحرية لاسيما وان سباق التجديف والشراع الحديث يعد إحدى مسابقات الرياضات الأولمبية.

وكان الحمرية توج بلقب الموسم الماضي وجاء نادي أبوظبي لليخوت والشراع ثانياً ورأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية ثالثاً.

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