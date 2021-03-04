درويش: أبوظبي توفر سبل النجاح لكل مجتهد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قال فؤاد درويش المدير التنفيذي لبالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة: إن النجاح الذي حالف بطولات محاربي الإمارات في العامين الماضيين له العديد من الأسباب، أولها دعم القيادة الرشيدة، ذاكراً أنه يلخص كل الأسباب في التأكيد على أن تحقيق النجاح في أبوظبي لا مفر منه لكل من سعى واجتهد.



واستطرد درويش وقال: لا يوجد سبب للفشل في عاصمة الرياضة أبوظبي، ولكن توجد أسباب عدة للنجاح، منها البنية التحتية، والاهتمام المتوفر بكل الأنشطة الرياضية، كما أن اسم أبوظبي والإمارات بشكل عام جاذب لكل الرياضيين، من لاعبين ومدربين، بجانب السمعة الطيبة التي اكتسبتها الدولة على مستوى العالم وتميزها بالأمن والأمان والتسامح الذي يربط بين كل أهلها من مواطنين ومقيمين على حد سواء، كلها أشياء تساعد على نجاح كل الأنشطة الرياضية وبالتأكيد معها الدعم المالي والرعاية الكريمة من قبل القيادة الرشيدة لكل الفعاليات الرياضية.





دور كبير





وقال فؤاد درويش إن النجاح أيضاً يعود للعمل الذي تقوم به بالمز الرياضية بقيادة عبد المنعم الهاشمي رئيس مجلس الإدارة، الذي كان له دور كبير عبر توجيهاته ودعمه وإشرافه المباشر، بجانب فريق العمل، وأضاف: نحن في بالمز الرياضية أسرة واحدة وكل شخص يؤدي في موقعه عمله على أفضل ما يكون، لذلك نجحنا في تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة قصيرة.



وأشار درويش إلى الدعم الذي قدمته حكومة أبوظبي في الفترة الماضية، ذاكراً أن لجنة الطوارئ والأزمات سهلت تنظيم البطولات وفق الإجراءات الاحترازية في أصعب الأوقات، وإن ذلك ساهم في استمرارية النشاط وإقامة المنافسات التي تقود إلى تطور المستويات.



وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات تواصل العمل بكل جدية في المرحلة المقبلة لتحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي الطموحات محلياً وعربياً وعالمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز