«العين» تحلق بكأس اللقايا الإنتاج في «ختامي الوثبة 2021»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

توجت «العين» لسالم أحمد بن دري الفلاحي بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، في منافسات سن اللقايا، التي أقيمت، أمس، بميدان الوثبة للهجن، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2021»، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، ويستمر حتى العاشر من مارس الجاري.



وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات الفترة المسائية لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت لمسافة 5 كلم، بأرضية الميدان الجنوبي بالوثبة، وسط حضور مميز لملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وانتزعت «العين» ناموس أول أشواط الفترة المسائية، ورمز اللقايا المحليات الإنتاج بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 7.18.03 دقائق، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، متفوقة بفارق أكثر من ثانيتين عن «مياسة» لمسعد بن سويد المنصوري التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث «مكرمة» لعبد الله ثعلوب الدرعي.



ونجح «أصيل» لحمد بن حمد ضعيف غدير الكتبي في الفوز بثاني الرموز بعد أن توج ببندقية الجعدان المحليات الإنتاج في الشوط الرئيس الثاني، بالإضافة إلى 800 ألف درهم، محققاً زمناً قدره 7.20.00 دقائق، وجاء في المركز الثاني «نبه» لسيف سالم الشامسي، وفي المركز الثالث «الساطع» لسعيد بالعضيلي العامري.



وفي الشوط الرئيس الثالث المخصص للأبكار المهجنات من فئة الإنتاج، خطفت «سجى» لسالم سعيد بن منانة المركز الأول، لتحصد كأس الشوط ومليون درهم، بفارق ضئيل عن «قطنة» لراشد محمد بن مروشد التي أنهت السباق في المركز الثاني، بينما جاءت في المركز الثالث «ريتال» لسالم سعيد بن منانة.



وشهد آخر أشواط رموز اللقايا لفئة الإنتاج فوز «مشاغب» لمحمد بن علي الكتبي ببندقية الجعدان المهجنات بعد أن قطع مسافة الشوط في 7.13.04 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ«الذيب» لعيد بن نجم العطوي، وفي المركز الثالث «مشجى» لجعفر سهيل بن مرخان.





الفترة الصباحية



وجاءت منافسات الفترة الصباحية التي شهدت إقامة 10 أشواط قوية للغاية في فئة الإنتاج، حيث حلقت «رغد» لمسلم صالح طرشوم العامري، بناموس أول أشواط الفترة الصباحية والتي أقيمت لفئة «اللقايا» لمسافة 5 كلم على أرضية الميدان الجنوبي، وسجلت «رغد» توقيتاً قدره 7:20:1 دقائق، وتصدرت«النصيبا» لسالم سعيد محمد حمدش الخييلي الشوط الثاني بزمن بلغ 7:17:5 دقائق، وطار «رعد» لمبارك محمد سعيد الشامسي بالمركز الأول والناموس في الشوط الثالث بتوقيت بلغ 7:19:6 دقائق.



وأهدى «ولوال» شعار مبارك سعيد محمد الخييلي ناموس الشوط الرابع، بعد أن قطع المسافة بتوقيت بلغ 7:12:8 دقائق، مسجلاً أفضل توقيت، وكسبت لقب الشوط الخامس «ذوق» لراشد سالم سعيد بن حلوكة المركز الأول مسجلة 7:21:1 دقائق، وحصدت لقب الشوط السادس «مسموحة» لناصر مبارك ناصر المنصوري بتوقيت قدره 7:19:5 دقائق.



وفاز بالمركز الأول في الشوط السابع «مصدع» لعثمان سليم بن الصغير الجحافي وسجل 7:16:1 دقائق، وخطف خطف «فوضوي» لجمعة راشد سعيد الغافرية الفلاسي، ناموس الشوط الثامن بزمن قدره 7:19:1 دقائق، وتصدرت الشوط التاسع «شهد» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي مسجلة 7:23:6 دقائق، وكسبت «العنود» لمحمد سعيد محمد حمدش الخييلي ناموس الشوط العاشر بتوقيت قدره 7:20:7 دقائق.



وشهدت السباقات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون، وحصل الفائزون بالمركز الأول في أشواط الفترة الصباحية على جوائز مالية قيمة رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان.





4 رموز

تستمر منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، اليوم، في رابع أيام المهرجان، حيث تتنافس المطايا في فئة الأبكار والجعدان المفتوح والمحليات، لاسيما في الفترة المسائية، بعد أن خصصت اللجنة المنظمة 4 رموز في الأشواط الأربعة الأولى، حيث تحصل المطية الفائزة بشوط الأبكار المفتوح على كأس ومليون ونصف درهم.

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