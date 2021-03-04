"الفتى الذهبي" عضواً في لجنة الرياضيين بـ «دولي الشطرنج»

أعلن الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، عن اعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج (الفيدا) عضوية الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن آل علي، لاعب المنتخب الوطني للرجال ولاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، في لجنة الرياضيين للاتحاد الدولي للشطرنج، وأضاف: لقد سعينا بكل جهد لعضوية سالم عبد الرحمن في اللجنة بالتواصل مع الاتحادات الشطرنجية الدولية والقارية والعربية الصديقة، وحرصنا أن يكون للإمارات نصيب المشاركة ضمن أعضاء اللجنة الأولى للدورة الحالية.



وأوضح: «لجنة الرياضيين للاتحاد الدولي للشطرنج هي لجنة استحدثها الاتحاد الدولي للعبة عام 2020 تضم 13 لاعباً فقط من اتحادات 198 دولة على مستوى العالم، يمثلون نخبة اللاعبين الدوليين في الشطرنج ليكونوا قدوة للأجيال رياضياً وأخلاقياً، وهو ما رأيناه في «الفتى الذهبي» سالم عبد الرحمن خلال مسيرته الشطرنجية.

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