داوود الهاجري رئيساً لاتحاد كرة الطاولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد كرة الطاولة، في اجتماعها في فندق موفنبيك دبي مساء أمس، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية للدورة الجديدة 2020 - 2024.

وضم التشكيل الجديد المهندس داوود الهاجري من نادي النصر، رئيساً للاتحاد، وحصل على مقاعد العضوية كل من مجد محمد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة، وحصلت على المقعد النسائي، وإبراهيم عيسى العسم من نادي عجمان، وأحمد جمعة البحر من نادي شباب الأهلي، وحسن علي الزرعوني من نادي الشارقة، وعبد الرحمن المنهالي من نادي فلج المعلا، وفيصل سعيد الكعبي من نادي المدام.

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