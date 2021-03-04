مهرجان سلطان بن زايد للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق صباح اليوم في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، فعاليات مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل، وتتضمن أربعة سباقات، بتنظيم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



ويشهد اليوم الأول من المهرجان، انطلاقة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة، ويتوقع أن يشهد السباق تنافسا قوياً، حيث إن سباقات الموسم الحالي شهدت صعود عدد من الفارسات في السباقات التي أقيمت، حيث أحرزن مراكز متقدمة، ونافسن بقوة في السباقات المفتوحة.



أهمية



ويشكل السباق الدولي أهمية خاصة بالنسبة للفرسان والفارسات والإسطبلات المشاركة، بحيث يمكّنها ذلك من المشاركة في كافة السباقات الدولية المخصصة لرياضة ركوب القدرة والتحمل، كما سيدعم جهود الفرسان، ويكسبهم المزيد من الخبرات والتجارب والمهارات لدخول عالم المنافسات الكبيرة.



وأمس، شهدت قرية بوذيب إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول، وأوزان الفارسات والفرسان، بما يتطابق مع شروط ولوائح السباقين.



وأكمل اتحاد الفروسية والسباق، ترتيبات إقامة المهرجان، من خلال اللجان المختصة، حيث يتم تنفيذ بروتوكول الصحة الصادر من الجهات المسؤولة، والخاص بمكافحة جائحة «كورونا».



فيما يشهد غداً انطلاق سباق كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة لمسافة 155 كيلومتراً، والمصنف دولياً بنجمتين، على مدي يومين، وتبلغ مسافة سباق اليوم الأول 84 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة سباق اليوم الثاني 71 كيلومتراً.



وبعد غدٍ ينطلق سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.



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