النصر يشارك مليحة وشباب الأهلي وصافة أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

رفع فريق كرة اليد بنادي النصر رصيده إلى 28 نقطة بعد فوزه على الجزيرة أول من أمس 25 - 24، وهو رصيد مليحة وصيف الدوري وشباب الأهلي الثالث ذاته، ليحتل المركز الرابع بفارق الأهداف بينما يتصدر الشارقة البطولة بالعلامة الكاملة 36 نقطة، وتراجع العين إلى المركز الخامس 27 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، والوصل سادساً 24 نقطة والجزيرة سابعاً 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، ودبا الحصن الثامن 17 برصيد نقطة، والظفرة التاسع بفارق الأهداف عن الوحدة ولكل منهما 15 نقطة وأخيراً بني ياس برصيد 14 نقطة.

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