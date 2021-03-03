لجنة مدربي اليد تكثف الدورات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قررت لجنة المدربين في اتحاد كرة اليد برئاسة فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد تكثيف الدورات التدريبية لمدربي كرة اليد بمختلف درجاتهم وجنسياتهم للعاملين بمجال اللعبة في الدولة خلال الموسم الحالي، مع التركيز على تنظيم الدورات التي تعنى بتأهيل المدربين وصقل مواهبهم وإكسابهم مزيداً من الخبرات بمجال لعبة الأقوياء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المدربين التي عقدت اجتماعها الدوري بنظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، برئاسة فيصل الطواش وحضور كل من ناصر الحمادي وسعود إبراهيم وقاسم عاشور وسعيد غريب أعضاء اللجنة وياسر لبيب مقرر اللجنة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الإيجابيات الناتجة عن الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وكذلك أهم المعوقات التي واجهت إقامة تلك الدورات، مؤكدين استثمار الإيجابيات والعمل الجاد لتجاوز السلبيات السابقة.

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