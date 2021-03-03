الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي بطل «ترايثلون السيدات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بشرطة أبوظبي فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول لبطولة الترايثلون للسيدات، والتي أقيمت بجزيرة الحديريات في أبوظبي ضمن درع قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020 - 2021.

وتضمنت المسابقة الجري لثلاثة كيلومترات والجري لمسافة كيلو ونص الكيلومتر بنظام التتابع وسباق الدراجات الهوائية لمسافة 10 كيلو مترات، وحاز فريق العمليات المركزية المركز الثاني، وفاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث.

وأشاد نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية الأمنية باهتمام القيادة الشرطية بتشجيع المنتسبين والمنتسبات على ممارسة الرياضة بما يسهم في رفع كفاءتهم البدنية والذهنية، وتشجيع وتحفيز المنتسبين والمنتسبات على تحقيق النتائج المتميزة في مختلف البطولات الرياضية.

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