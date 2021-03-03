الأولمبية تدعو الاتحادات لعقد عمومية عادية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عممت اللجنة الأولمبية الوطنية على الاتحادات الرياضية الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 19 أبريل المقبل عبر المنصات الرقمية، حيث أرفقت مع الدعوة جدول أعمال الاجتماع وقائمة أعضاء الجمعية العمومية.

وطلبت اللجنة الأولمبية في كتابها الموجه للاتحادات الرياضية تسمية ممثلين اثنين للاتحاد لحضور الاجتماع معتمدين بموجب كتاب رسمي بتوقيع رئيس الاتحاد أو من ينوب عنه، مع إبداء المقترحات «إن وجدت» لعرضها على الجمعية العمومية بكتاب رسمي.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للجنة اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية رقم 43، واعتماد التقرير الأولمبي العام للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2020، والتقرير المالي والميزانية التقديرية لعام 2021 والميزانية التقديرية للمشاركات للعام ذاته.

كما تضمن جدول الأعمال اعتماد برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية الوطنية لعام 2021، وشمل الجدول كذلك تقريراً عن أعمال مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومقترحات الاتحادات الرياضية. (دبي - البيان الرياضي)

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