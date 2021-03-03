داوود الهاجري رئيساً لاتحاد الكرة الطاولة بالتزكية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطاولة، في اجتماعها في فندق موفنبيك دبي مساء اليوم، التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد بالتزكية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات بالعدد المطلوب من المرشحين لشغل المقاعد للدورة الجديدة 2020-2024.

وضم التشكيل الجديد المهندس داوود الهاجري من نادي النصر، رئيساً للاتحاد، وحصل على مقاعد العضوية كل من مجد محمد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة، وحصلت على المقعد النسائي، وإبراهيم عيسى العسم من نادي عجمان، وأحمد جمعة البحر من نادي شباب الأهلي، وحسن علي الزرعوني من نادي الشارقة، وعبد الرحمن المنهالي من نادي فلج المعلا، وفيصل سعيد الكعبي من نادي المدام.

ومن المقرر أن يتم توزيع الحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة خلال الأيام المقبلة، ويتوقع أن تبقى المهام الإدارية كما هي، مع عدم وجود أي تغيير على تشكيل المجلس الجديد، باستثناء العضو فيصل سعيد الكعبي.

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية، قد اكتمل أمس بحضور 14 من 17 عضواً من أعضاء العمومية، وبغياب ممثلي أندية الشارقة ودبا الفجيرة ومسافي، وسبق العمومية الانتخابية، اجتماع لمجلس الإدارة في ختام دورة العمل الماضية، واجتماع آخر للجمعية العمومية لمناقشة بعض الأمور الفنية.

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