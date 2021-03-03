إنجاز جديد لراشد الظاهري

المصدر: أدريا - البيان الرياضي

واصل نجم الكارتينغ البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري تألقه ومسيرة انتصاراته، حيث سيطر على مجريات سباق «أو كي جونيور» في بطولة العالم للكارتينغ سوبر ماستر في أدريا بإيطاليا، بعد منافسة قوية مع أكثر من 90 سائقاً من حول العالم، حيث كان الظاهري الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا السباق.

بدأ راشد السباق بنجاح ملفت خلال التصفيات، محققاً أفضل زمن وأسرع لفة في مجموعته، وذلك بعد فوزه بأربع من أصل خمس تصفيات، حل الظاهري في المركز الأول في السباق ما قبل النهائي - ب لينطلق من المركز الأول في السباق النهائي.

وفي مجريات السباق انطلق الظاهري مستفيداً من موقعه المتقدم، حيث أظهر تصميماً ونضجاً وثباتاً كبيرين مع كل لفة في السباق، مسجلاً أسرع زمن مرة أخرى، وبقيادة حذرة لإطارات الكارت حقق الظاهري انتصاراً آخر صاعداً على منصة التتويج.

جدية

وقال النجم الإماراتي الموهوب: أنا سعيد لأن التدريبات التي قمنا بها أعطتني بداية إيجابية لهذا الموسم، في كل سباق أتعلم أكثر وأكسب خبرة أكبر، مسرور بالمحافظة على تركيزي في القيادة، سأستمر في التمارين بجدية لتحقيق النجاح في كل سباق، أود أن أشكر فريقي الرائع من الميكانيكيين، الذين جنباً إلى جنب مع الأداء العالي للمحرك والشاسيه، حافظوا على قوة ممتازة للكارت الخاصة بي.

ومن جهته، قال ماركو بارولين، مدير فريق بارولين ريسينغ كارت: الانتصار على الحلبات الصعبة في السباقات القوية مثل بطولة «أو كي جونيور» ليس بالأمر السهل، لقد تمكن راشد من تحقيق النصر مرتين في فترة أسبوع واحد، من خلال تقديم عرضين قويين، حافظ البطل على هدوئه في المواقف الصعبة في هذا السباق وتمكن من تحقيق أفضل النتائج الممكنة. نحن سعداء للغاية لبدء الموسم في القمة، وأنا متأكد من أن هذه النتائج جعلت راشد أكثر تصميماً لتحقيق النجاح.

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