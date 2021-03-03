"الإمارات للدراجات" يجدد عقد نجمه بوغاتشار حتى 2026

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن فريق الإمارات للمحترفين للدراجات تجديد عقد نجم الفريق وبطل طواف الإمارات 2021، السلوفيني تادي بوغاتشار حتى عام 2026، وذلك بعد الأداء المتميز وتألقه في الفترة الأخيرة.



و قال مطر اليبهوني، رئيس فريق الإمارات: "يعدّ تادي بوغاتشار أحد أبرز المواهب في فريق الإمارات، حيث تمكن من الفوز في جولة فرنسا رغم سنه الصغير، وتعامل بشكل رائع مع هذه النجاحات. كما أظهر تادي عزيمة وإصراراً للفوز في طواف الإمارات الذي يزداد أهمية عاماً تلو آخر، ويكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى فريقنا. وأنا على ثقة من أنه سيواصل تحقيق أفضل النتائج للفريق في المستقبل".



من جانبه، قال تادي بوغاتشار: "يمثل فريق الإمارات بيتي الثاني؛ حيث تسود الأجواء الودية بين الجميع، بدءاً من الإدارة وصولاً إلى الدراجين والموظفين، ما يجعل منه بيئة مثالية للتطور والنمو. لقد منحني الفريق ثقته، وأنا ممتن جداً لذلك، وسأواصل بذل قصارى جهدي في السباقات إلى جانب زملائي في الفريق. وآمل أن أتمكن من تحقيق مزيد من النتائج المميزة في المواسم المقبلة".



من جهته، قال ماورو جيانيتي، مدير الفريق والرئيس التنفيذي: "يسرنا أن نعلن عن تجديد عقدنا للمرة الثالثة مع تادي بوغاتشار، فهو دراج متميز يؤمن بمشروع الفريق، ونحن نؤمن بقدراته ومهاراته الفريدة. ويأتي تمديد العقد ليؤكد على التزام بوجاتشار تجاه مشروعنا في فريق الإمارات؛ حيث نعمل على بناء فريق قوي ومتحد تسود فيه أجواء ودية لم أشهد مثلها في سنوات عملي في رياضة الدراجات".

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