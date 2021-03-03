«مقام» تحلق بكأس الحقايق الأبكار في «ختامي الوثبة 2021»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2021» الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمشاركة آلاف من نخب الأصايل لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيمت منافسات سن الحقايق لهجن الجماعة لمسافة 4 كلم في أرضية الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات للهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

ونجحت «مقام» في إهداء مالكها حمد راشد بن غدير الكتبي ناموس الشوط الرئيس الأول للأبكار المفتوح، وحصدت كأس الشوط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 5.38.08 دقائق.

وحلق «صايب» لسهيل عبيد عبد الله ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5.39.01 دقائقي.

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وشهد اليوم الأخير من منافسات سن الحقايق 25 شوطاً في الفترة الصباحية و15 شوطاً في الفترة المسائية، إذ جاءت المنافسة على أشدها خلال بقية الأشواط، لاسيما وأن اللجنة العليا المنظمة خصصت جوائز مالية كبيرة للمشاركين في المهرجان، حيث حصلت المطايا الفائزة في الأشواط من الثالث وحتى الـ 15 على 150 ألف درهم و100 ألف درهم.

وتقام المنافسات في اليوم الثالث، اليوم، لسن اللقايا لأبناء القبائل وذلك على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، بينما ستتركز الأنظار على الفترة المسائية التي ستشهد الصراع على 4 رموز خصصتها اللجنة المنظمة لفئة اللقايا للجماعة في فئة الإنتاج.

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