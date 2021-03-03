بطولة فزاع للغوص الحر «الحياري» تنطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس التدريبات الرسمية تمهيداً لانطلاق التصفيات ونهائيات النسخة الخامسة عشرة لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في مجمع حمدان الرياضي بدبي بمشاركة محلية وخليجية وعالمية.

واستقبلت اللجنة المنظمة عدداً من المشاركين الذين بدأوا يتوافدون تباعاً من أجل خوض التدريبات، تمهيداً لإقامة التصفيات الرسمية غداً، على أن تقام النهائيات يوم السبت المقبل.

وأكد حمد الرحومي، رئيس اللجنة المنظمة، القيام بترتيبات خاصة في هذا العام من أجل ضمان استمرارية الحدث، وتوجيه رسالة من خلاله للعالم بأجمعه أن «الإمارات تنتصر» من خلال جهود الدولة في التصدي لجائحة كورونا ، وإقامة هذه البطولة وفق إجراءات صحية واشتراطات والتزامات تضمن للجميع السلامة، وقال: قمنا هذا العام بتقليل عدد الحارات التي يتنافس فيها المشاركون إلى 3 عوضاً عن 4، مع رفع سن مسابقة فئة الناشئين لتكون بين 13 إلى 15 عاماً، في ظل الاشتراطات بعدم مشاركة الأطفال من سن 12 وأقل، مع الأخذ بالاعتبار كل الإجراءات اللازمة لضمان التباعد الاجتماعي، ولعل ما ساعدنا هو المساحة الواسعة المتاحة في مجمع حمدان الرياضي التي يمكن استغلالها لتحقيق هذه الغاية.

وكشف الرحومي، أن باب المشاركة مفتوح أمام الجميع، مع توقعات بتوافد مشاركين سواء من داخل الدولة أم من خارجها، حيث تبقى الدولة أبوابها مفتوحة أمام الجميع، لكن مسألة توافد جميع المشاركين تعود لهم بالنظر للإجراءات المتخذة في كل بلد.

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