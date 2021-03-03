بطلة «رولان غاروس» تنافس على لقب «دبي الحرة للتنس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتأهب نجمة التنس البولندية إيجا شيانتيك، التي أبهرت جماهيرها بفوزها ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» في أكتوبر الماضي، للمشاركة للمرة الأولى في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تنطلق يوم 7 الجاري على أرض استاد سوق دبي الحرة للتنس.

استضافة

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نرحب باستضافة إيجا شيانتيك للمرة الأولى لها في دبي، فهي من أكثر اللاعبات الشابات تميزاً في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، ونتطلع إلى معرفة ما إذا كان بإمكانها تكرار هذا النجاح هنا في دبي».

وقال صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس: «استطاعت شيانتيك وخلال فترة قصيرة أن تحظى بإقبال جماهيري كبير خصوصاً بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة، ولا شك في أنها ستكون واحدة من أبرز المتنافسات على لقب بطولة دبي للأسواق الحرة للتنس».

تُقام بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، والتي تملكها وتنظمها سوق دبي الحرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز