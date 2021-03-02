«فرحة» تخطف أول رمز في «ختامي الوثبة 2021»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انطلقت، أمس، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «الوثبة 2021» الذي يقام للعام الـ41 على التوالي في أكبر تظاهرات رياضة الهجن التراثية على مستوى المنطقة، ويستمر حتى 10 مارس الجاري، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وانطلقت منافسات الفترة المسائية بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، إلى جانب جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن. وأقيمت منافسات اليوم الأول لسن الحقايق على فترتين الصباحية والمسائية، إذ خصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً في اليوم الأول للحقايق، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية و10 في الفترة المسائية التي شهدت التنافس على رمزين في أشواط الإنتاج، وذلك استمراراً لتحفيز ملاك الهجن على الاهتمام بفئة الإنتاج والتي تعد إحدى أهم نتائج تطوير رياضة الهجن في السنوات الأخيرة.

وتوجت «فرحة» لمحمد بن عميرة الشامسي بناموس الشوط الرئيس الأول في الفترة المسائية وحصدت أول رموز المهرجان الموسم الحالي بعدما حلقت بكأس الحقايق الأبكار الإنتاج، إذ أنهت مسافة الشوط البالغة 4 كلم في زمن قدره 5.41.06 دقائق، بفارق ثانيتين عن «سيدة» لعبدالله بالحب العامري والتي حلت في المركز الثاني، وجاءت «الشايبة» لحمد بن نهيان سالم العامري في المركز الثالث.

وأهدى «ملبي» مالكه حارب بن مغير العميمي الرمز الثاني بفوزه ببندقية الحقايق الجعدان الإنتاج في الشوط الرئيس الثاني بعد أن أنهى الشوط في زمن قدره 5.41.06 دقائق، وحل في المركز الثاني «محراق» لسالم أحمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الثالث «مسبار» لسالم سعيد العامري.

شكر

ووجه ملاك الهجن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، معبرين عن سعادتهم بانطلاق المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن في الوثبة.

كما وجهوا الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على جهودها في تسخير كل الإمكانات من أجل إنجاح المهرجان.

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