شباب الأهلي يضع يداً على درع السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

وضع شباب الأهلي يده الأولى على درع الدوري العام لكرة السلة بفوزه على ضيفه الشارقة بفارق 13 نقطة وبنتيجة «82 - 69»، في ذهاب الدور النهائي وبات على بعد خطوة من استعادة اللقب في حال تكراره الفوز في لقاء إياب السبت المقبل بصالة نادي الشارقة، بينما يحتاج حامل اللقب الشارقة لرد اعتباره في موقعة الإياب، لإحياء آماله والذهاب لمباراة فاصلة، حدد لها موعد افتراضي في 13 من هذا الشهر.

من ناحية أخرى، أجريت على هامش ذهاب نهائي دوري السلة، قرعة منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وجاءت نتائج القرعة، قاسية على فريقي النصر والوصل، اللذين سيخوضان أولى مواجهات الدور التمهيدي، في لقاء سيحدد هوية الفريق المتأهل للقاء العين في افتتاح الدور ربع النهائي.

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