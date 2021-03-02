نادال على أعتاب «تنس دبي»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

اقترب الإسباني رافاييل نادال من العودة للمشاركة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعد غياب استمر 15 عاماً، حيث كان آخر ظهور له في 2006، عندما توج بطلاً للنسخة 14 على حساب السويسري روجيه فيدرر. وأكد صلاح تهلك مدير البطولة أن نادال، المصنف الثاني عالمياً، أبدى رغبته في المشاركة في النسخة 29 لبطولة الرجال، التي تقام بين 14 و20 الجاري، موضحاً أن مشاركة النجم الإسباني إذا ما تأكدت ستكون عبر بطاقة دعوة.

وكشف تهلك عن أن مشاركة نادال من عدمها ستتأكد خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً وأنه كان أعلن انسحابه الأسبوع الماضي من بطولة روتردام بأمل التعافي من إصابته واستعادة مشاركاته في البطولات. ويعاني نادال من مشاكل في الظهر منذ فترة الإعداد لبطولة أستراليا المفتوحة واضطر إلى الانسحاب من اللعب مع إسبانيا في كأس اتحاد المحترفين الشهر الماضي.

وشارك نادال في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «غراند سلام»، وخسر في ربع النهائي من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامساً عالمياً.

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