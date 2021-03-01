500 ألف درهم قيمة جوائز بطولة حمدان بن زايد للرماية

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

كشف نادي الظفرة للرماية، عبر مؤتمر صحافي، الاثنين، عن تنظيم بطولة حمدان بن زايد للرماية سكتون 0.22، والتي ستقام بمقر النادي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة لفئة الرجال، في الفترة من 4 مارس الحالي إلى 10 أبريل القادم، ولفئة النساء في الفترة من 18مايو إلى 15 يونيو المقبل، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 500 ألف درهم.

وتقدم سالم سعيد سالم السبوسي العضو المنتدب للنادي، خلال المؤتمر، بالشكر للقيادة الرشيدة، على دعم كافة الأنشطة الرياضية بالدولة، وتهيئة البني التحتية التي تساعد على إقامة الفعاليات.

وأكد السبوسي أن بطولة الرماية، تتماشى مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بدعم المجتمع المحلي والرياضي في المنطقة، ومحبي الرياضة بشكل عام، وتأكيداً لاستمرار استراتيجية النادي على هذا النهج، مضيفاً أن البطولة تعتبر هي الأكبر للسكتون، والتي تجمع فئتي الرجال والنساء.

وثمّن العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية، الدور الكبير لديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لدعمه لكل أنشطة النادي، ومتابعته المستمرة لمبادرات النادي الرياضية والمجتمعية، مضيفاً أن النادي يسعى لترسيخ رياضة الرماية لدى أبناء الدولة، مثمناً أيضاً الدور الكبير لمجلس أبوظبي الرياضي.

شروط

وكشف العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية، خلال المؤتمر الصحافي، عن الشروط العامة للبطولة، والمتمثلة في أن يكون عمر المتسابقين للفئتين فوق الـ 12 عاماً، وأن تكون مسافة التصويب 50 متراً للفئتين، بينما ستكون الأهداف بالنسبة للرجال إلكترونية وورقية متحركة بالنسبة للنساء.

وأضاف السبوسي أن البطولة ستقام على مرحلتين بنظام التأهل، حيث سيتم تأهل 30 متسابقاً من الرجال، وعشرين من النساء، إلى الدور النهائي، كما سيتم احتساب نتائج الدور الأول مع الدور النهائي، منوهاً بأنه يمكن للمتسابقين استئجار الأسلحة خلال البطولة.

وعبّر العضو المنتدب لنادي الظفرة للرماية، خلال المؤتمر الصحافي، عن خالص شكره لديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، لدعمه لهذه البطولة، وإلى شركاء النادي في المنطقة، شركة أدنوك، وبلدية منطقة الظفرة، وجمعية الظفرة التعاونية، ونواه للطاقة، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

وعن طريقة المشاركة في البطولة، قال السبوسي إن المشاركة مفتوحة للهواه من جميع الجنسيات، مشيراً إلى أن أبواب التسجيل مفتوحة عبر الاتصال بالنادي، أو الوصول إلى مقره، متوقعاً أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى 300 من فئة الرجال، و150 من فئة النساء، بالرغم من استهدافهم لأكبر من هذا العدد، مضيفاً أن هنالك خطة لإقامة البطولة سنوياً.

من جانبه، ثمّن سعيد المهيري مدير إدارة الفعاليات المجتمعية بمجلس أبوظبي الرياضي، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مؤكداً أن هذه الرعاية سيكون لها كبير الأثر في نجاح البطولة.

وأضاف سعيد المهيري، أن البطولة تعبر عن الاعتزاز الكبير بالموروث التراثي للدولة، وتعزز المستوى التنافسي بين الرياضيين، مشيداً بالجهود الكبيرة لنادي الظفرة للرماية، للحفاظ على مثل هذه الرياضات.

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