«الجودو» يبدأ تدريباته في جبال بلغاريا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ منتخب الإمارات الأول للجودو المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف «وزن تحت 73 كجم»، وايفان ريما رينكو «وزن تحت 100 كجم» أول من أمس معسكره التدريبي الخاص في جبال بلغاريا، استكمالاً للإعداد البدني الذي بدأ قبل بطولة تل أبيب للجودو التي اختتمت مؤخراً، بعد الاعتذار من بطولة طشقند غراند سلام التي تفتح بعد غد لعدم جاهزية اللاعبين كما يرى المدرب الجديد المالديفي باكال فياسيسلاف.

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو على الاتصال بالبعثة فور وصولها بلغاريا للاطمئنان على وصولهم بسلام والانتظام في معسكر الإعداد الجديد قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الإعداد بإشراف المدرب المالديفي الجديد باكال فياسيسلاف،والتي تتطلب المزيد من التركيز، بعد أن بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولة أسيا لعام 2021 والتي تصب في نطاق الإعداد لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 القادم مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية تحسباً لتطورات جائحة كورونا.

وتتخلل فترة المعسكر الجديد تدريبات فردية خاصة لرفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير المهارات الفردية، قبل السفر إلى جورجيا استعداداً للمشاركة في بطولة تبليسي غراند بري للجودو لعام 2021 التي تقام هناك اعتباراً من 26 مارس وحتى 28 مارس الحالي، والتي تشهد حتى الآن مشاركة 45 دولة من بينها 7 دول عربية تتمثل في دولة الإمارات،البحرين،السعودية، مصر،الأردن، لبنان، والمغرب، وتعقب تلك البطولة المشاركة في بطولة آسيا لعام 2021 المقامة في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان من 7 إلى 10 أبريل المقبل، وتقدمت حتى الآن 8 دول للمشاركة من بينها 4 دول عربية في مقدمتها دولة الإمارات، ثم البحرين،السعودية والأردن.

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