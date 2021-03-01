جمعية الرياضات الإلكترونية تعقد اجتماعها الأول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعها الدوري الأول للعام الحالي، برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الجمعية، وبحضور المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي والاستشاري للجمعية.

وأشاد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان بالجهود التي بذلت خلال العام الماضي من أجل تطوير ونشر ثقافة الرياضات الإلكترونية في المجتمع على الرغم من جائحة كورونا، إذ شهد العام الماضي إقامة عدد من البطولات، والتي ساهمت في تحقيق الأهداف التي وضعتها الجمعية، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الجهات والاتحادات، والتي تصب في خدمة الرياضات الإلكترونية.

واطلع مجلس الإدارة، من المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام للجمعية، على التقرير الإداري والفني، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي والمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية.

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