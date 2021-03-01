أحمد عدلي بطلاً لشطرنجية «العرب وأفريقيا»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

توّج المصري أحمد عدلي بلقب بطولة العرب وأفريقيا الفردية للشطرنج التي نظمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي للشطرنج بمشاركة 2300 لاعب ولاعبة من 48 دولة.

وحصل عدلي على المركز الأول بعدما تصدر الترتيب العام بـ8.5 نقاط، متقدماً على الأستاذ الدولي الجزائري بلال بالحسن الذي حل في المركز الثاني بـ8 نقاط، فيما احتل مواطنه محمد حدوش المركز الثالث ب7.5 نقاط ثم المصري أدهم فوزي رابعاً بـ7 نقاط وحصل الجنوب أفريقي كيث كومالو على المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

وعلى صعيد منافسات السيدات، حسمت اللاعبة الأردنية غيداء العطار اللقب بفوزها بالمركز الأول بـ8.5 نقاط، وحصلت مواطنتها بشرى الشعيبي على المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، وجاءت اللاعبة المصرية آية معتز في المركز الثالث بـ8 نقاط ومواطنتها شاهندة وفا في المركز الرابع بـ7.5 نقاط، والجزائرية لينا نصر في المركز الخامس بـ7 نقاط.

وأقيم حفل الختام عبر منصة «زوم» بمشاركة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج راعي البطولة، وأركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج ورؤساء الاتحادات الشطرنجية الوطنية العربية والأفريقية.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي جهود الاتحاد العربي برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا لإنجاح البطولة التي جاءت عالية المستوى وبمشاركة قياسية، ومثنياً على مبادرة الاتحاد العربي وتعاونه مع الاتحادات القارية من أجل نشر لعبة الشطرنج في العالم، كما وجه لويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي الشكر للشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا على دعمه اللامحدود للعبة الأذكياء وعلى تعاون الاتحادين العربي والأفريقي، متمنياً تكرار مثل هذه المبادرات التي تخدم تطور اللعبة في المنطقتين العربية والأفريقية.

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