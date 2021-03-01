فوز الجزيرة وتعادل النصر والعميد بسيدات اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حققت بنات الجزيرة بعقر دارهن النتيجة الأكبر في انطلاق دوري سيدات اليد أول من أمس بفوزهن العريض على سيدات الفريق الدولي بنتيجة 47/ 26، وأسفرت موقعة صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء والتي احتضنت مباراة سيدات النصر مع سيدات العميد عن التعادل الإيجابي وبنتيجة 32 -32، ويحسب لإدارة شركة الألعاب الجماعية الرياضية بنادي النصر التي وفرت جل السبل لمشاركة الفريق الذي يحمل اسم العميد للمشاركة بالبطولة.

وبهذه الجولة تكون الفرق الأربعة المشاركة في البطولة كشفت عن أوراقها في الجولة الأولى للبطولة والتي تقام بنظام الدوري العام (ذهاب وإياب) وتمتد لغاية الثالث من شهر أبريل المقبل.

نقطة وحيدة

وحصدت بنات الجزيرة النقطة الأولى بمشوارهن بالبطولة رغم فوزهن العريض بفارق 21 هدفاً، وحسمن النتيجة مبكراً بنهاية الشوط الأولى 22 -14، بعكس بنات النصر اللواتي لم يحافظن على التقدم بنهاية الشوط الأولى على بنات العميد 18 -14، ورغم تفاوت النتيجتين إلا أن كلاً من فريقي الجزيرة والنصر قد حصل على نقطة وحيدة وفق لوائح ونظام البطولة.

اللائحة الفنية

ووفق اللائحة الفنية للبطولة، تعتبر نتائج فريقي «العميد والدولي» خارج إطار المنافسة، ويمنح كل فريق «النصر والجزيرة» يلعب مع فريقي «العميد والدولي» نقطة واحدة بغض النظر عن النتيجة النهائية للمباراة، ويكون ترتيب الفريقين في المراكز ترتيباً شرفياً ولا يؤثر على ترتيب بقية الفرق المشاركة بالبطولة.

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