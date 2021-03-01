أمين عام الاتحاد الإماراتي للملاكمة ونظيره الإسرائيلي يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: وام

بحث حسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات للملاكمة وياكوف فولوتش أمين عام الاتحاد الإسرائيلي للملاكمة - خلال اجتماع افتراضي عقد بينهما أمس - آفاق التعاون المستقبلي بين الاتحادين، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة في المرحلة المقبلة بحضور رئيس الاتحاد الإماراتي، ونظيره الإسرائيلي للتنسيق حول تبادل الخبرات والمعسكرات، والبرامج والمبادرات التي تصب في مجال تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها، وصناعة الأبطال بشكل احترافي.

وأكد حسن الحمادي أن اتحاد الإمارات للملاكمة منفتح على الجميع، ويتبادل تجاربه الناجحة مع كل الراغبين، في مختلف قارات العالم، حيث سبق له توقيع اتفاقية تعاون مع نظيره الكرواتي في عام 2020، وبدأ العام الجاري بالاجتماع مع الاتحاد البحريني والاتفاق على التعاون المشترك على مستوى المعسكرات والبطولات وبناء الكوادر، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع الجانب الإسرائيلي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والبرامج التي تسهم في تطوير رياضة الملاكمة لدى الجانبين.

وقال الحمادي "تجربتنا رائدة على المستويين الخليجي والآسيوي، فالإمارات كانت من أوائل الدول في منطقة الخليج التي أسست اتحادا للملاكمة، وأقامت المسابقات ونظمت أول بطولة خليجية للمنتخبات على مستوى الكبار، ثم نظمت أول بطولة خليجية على مستوى منتخبات الناشئين والشباب، وساعدت أشقاءها في منطقة الخليج لتأسيس اتحادات للملاكمة، وتولت بدورها الإشراف على تأسيس اللجنة التنظيمية الخليجية، لدعم تطوير اللعبة بالمنطقة، كما تعتبر مركزا قاريا للملاكمة في آسيا في ظل تولي سعادة أنس العتيبة رئاسة الاتحاد الآسيوي اعتبارا من 2018 ، ونحن فخورون بتجربتنا، ونرحب بالتعاون مع الجميع".

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