دبي تصنع المواهب في «كايت سيرف»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تصنع دبي المواهب في كل الرياضات، بفضل الاهتمام الكبير من المسؤولين وتوفير المناخ المناسب للجميع من أجل إبراز مهاراتهم، وكشفت بطولة دبي المفتوحة لرياضة ألواح التزحلق على المياه «كايت سيرف» عن مواهب صاعدة ينتظرها مستقبل واعد ،وشهدت الجولة الثانية من البطولة المتميزة التي تحتضنها شواطئ دبي، بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتنسيق مع لجنة الإمارات لكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، تألق بطلنا الصاعد عبدالله المحيربي للعام الثاني على التوالي مقتفياً خطى شقيقه الأكبر أحمد المحيربي، وبرزت موهبة جديدة وهو عبدالله حارب الفلاحي الذي أحب هذه الرياضة مستنداً إلى تشجيع الأسرة، وأصبح يجيد الحركات الاستعراضية،ويشارك في «توين تيب»، و«هايدروفويل»، وانضم إلى هذه الكوكبة الصاعد سيف النيادي،محققاً المركز الرابع في فئة «توين تيب» ،وتلمس سيف خطى هذه الرياضة من والده نصر النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية.

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