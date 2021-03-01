تنس الإمارات ينضم لنظام التقييم العالمي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انضم اتحاد الإمارات للتنس إلى نظام التقييم العالمي الجديد الخاص بالاتحاد الدولي للتنس المتعلق برصد نقاط اللاعبين حسب مشاركاتهم المحلية والدولية «نظام نقاط التنس العالمية»، ليصبح ثاني اتحاد عربي يطبق النظام بعد الاتحاد التونسي، والأول على مستوى دول الخليج العربي.

ويأتي تطبيق النظام ضمن استراتيجية الاتحاد التي تركز على الارتقاء بالعمل الإداري وفقاً لأفضل الأساليب العالمية .

بدوره أكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس إن العمل بهذا النظام الجديد يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد وضمن رؤية الاتحاد بتطوير اللعبة ونشر ثقافتها بحيث تكون التنس رياضة أساسية في الإمارات، وهو ما سيساهم فعلياً بتنمية ممارستها وتحقيق المكتسبات المرتقبة، وأوضح أهلي أن اتحاد التنس الإماراتي سبّاق لدعم برامج الاتحاد الدولي، مبيناً إن نظام التقييم العالمي الجديد سيساهم في استقطاب لاعبين دوليين للمشاركة في مختلف البطولات التي تنظم في الإمارات، ويشجع اللاعبين المواطنين على الاستمرار بممارستهم للتنس .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز