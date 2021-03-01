مهرجان ختامي «الوثبة 2021» ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق صباح اليوم المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «الوثبة 2021»، والذي يقام في ميدان الهجن بالوثبة ويستمر حتى العاشر من مارس الجاري.

وأنهت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، التحضيرات النهائية للمهرجان.

ويقام المهرجان في نسخته الـ 41 على مدار 223 شوطاً، منها 208 أشواط للمطايا و15 شوطاً ضمن السباق التراثي الذي خصصته اللجنة في النسخة الحالية، كما خصصت 36 رمزاً للفائزين بالأشواط في منافسات هجن أبناء القبائل.

وتنطلق المنافسات اليوم بسن الحقايق بـ 70 شوطاً، وسيحصل الفائزون في أشواط الرموز على جوائز نقدية قيّمة، فيما سيحصل الفائز بشوط الحول المفتوح في ختام المهرجان على سيف و3 ملايين درهم.

شكر

وقدّم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الختامي السنوي للهجن «الوثبة – 2021»، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على الدعم الكبير والرعاية التي تلقاها الرياضات التراثية في الدولة، وفي مقدمتها سباقات الهجن، مثمناً دعم القيادة الرشيدة لرياضة الهجن على مدار سنوات طويلة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وثمّن الاهتمام المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكداً أن هذا الدعم يبرز أهمية المحافظة على الرياضات التراثية، باعتبارها موروثاً شعبياً عريقاً يربط الحاضر بالماضي، وجزءاً من خصوصية مجتمع الإمارات ومكونات هويته الوطنية وثقافته وعاداته وتقاليده العربية الأصيلة.

‫ كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على المتابعة الدائمة والاهتمام المتواصل لسباقات الهجن بصفة عامة ومهرجان الوثبة بصفة خاصة، وتوجيهات سموه بتوفير كل الإمكانيات لنجاح المهرجان كل عام، مشيراً إلى أن أفكار ورؤى سموه أثرت رياضة الهجن على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وأحدثت نقلة نوعية أدت إلى التطور الكبير الذي حققته على مدار السنوات الماضية.

وقال: إن درة المهرجانات الخليجية وأعرقها يكمل اليوم 41 عاماً من النجاحات وهذا ما يدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة من خلال دعم شريحة الملاك الذين باتوا يشكلون شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.‫

ترحيب

رحب معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، مؤكداً أن المهرجان يسعى لمواصلة أهدافه النبيلة بتعميق أواصر المحبة والعلاقات الطيبة بين ملاك الهجن من جميع الأشقاء، والتأكيد على أن الناموس الحقيقي هو هذا التواجد المكثف الذي يعكس الوجه الآخر لرياضة سباقات الهجن، والتي تعزز من التآخي والتقارب بين الجميع.

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