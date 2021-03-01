الإيطالي ميركو بطلاً لـ«دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

وجهت اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لرعايته ودعمه الكريمين لبطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر 2021، والتي اختتمت فعالياتها بنجاح كبير، أول من أمس، بأكاديمية سند بمنطقة الليسيلي بدبي وسط إجراءات احترازية، وتوج بلقبها الطيار الإيطالي ميركو.

وقال نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية: إن دعم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للرياضات الجوية بصفة عامة وللبطولة على وجه الخصوص كان وراء تحقيق هذه النجاحات الرائعة رغم ظروف جائحة «كوفيد 19» والبروتوكول الصحي المرافق لها.

وأشاد بجهود أعضاء اللجنة المنظمة العليا وفريق العمل، منوهاً إلى أن النجاحات التي تحققت وسط ظروف الجائحة مصدر فخر واعتزاز بكوادرنا الوطنية التي تحدت الصعاب وكانت على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن البطولة أقيمت تحت شعار «سماء دبي تجمعنا».

وعد

كما وجه النيادي شكره وتقديره إلى جميع وسائل الإعلام التي عكست الوجه الحضاري لدولتنا الغالية.

وبنهاية البطولة التي أقيمت على مدار يومين، تمكن الطيار الإيطالي ميركو سيسينا من التتويج بجدارة ونال الميدالية الذهبية وكأس البطولة بعد منافسة قوية من الأمريكي كايل دال الذي حصل على الوصافة والفرنسي دانكن موسون صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقام نصر حمودة النيادي ويوسف حسن الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون بتتويج الأبطال بحضور محمد يوسف المازمي الأمين العام للجنة التنظيمية وطارق السعدي مدير البطولة وعبدالله مراد رئيس لجنة التنسيق والمتابعة.

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