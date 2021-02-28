الشارقة يحافظ على العلامة الكاملة بـ «رجال اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

حافظ فريق الشارقة على العلامة الكاملة بدوري رجال اليد عقب فوزه على ضيفه فريق بني ياس 35- 20 بختام الجولة الثانية بالدور الثاني لبطولة دوري رجال اليد التي أقيمت أول من أمس، وتراجع الوصل إلى المركز السادس برصيد 24 نقطة عقب خسارته أمام الجزيرة بنتيجة 36- 26، ليحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 19 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

ويحتل فريق مليحة المركز الثاني برصيد 28 نقطة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما يحل العين في المركز الرابع برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة، وجاء النصر بالمركز الخامس برصيد 25 نقطة، وتوقف رصيد دبا الحصن عند 17 نقطة وضعته بالمركز الثامن، واحتل الظفرة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الوحدة العاشر وأخيراً فريق بني ياس 14 نقطة.

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