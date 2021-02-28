كأس رئيس الدولة للدراجات 9 أبريل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية، برئاسة منصور بوعصيبة، تنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يوم 9 أبريل المقبل، بمنطقة سيح السلم بدبي، برعاية مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمشتريات والتمويل، وثمّن المجلس جهود إدارة المكتب لأنشطة الاتحاد، موجهاً الشكر إلى عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، على الدعم الكبير.

وأشاد المجلس بالنجاح المميز للنسخة الحالية من طواف الإمارات، وبالنتائج التي حققها فريق الإمارات.

وقرر المجلس دعم ترشيح أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، في انتخابات الكونغرس الآسيوي المقبلة، وتفويض منصور بوعصيبة للتصويت في الانتخابات، وتقرر إقامة سباق بطولة الدولة 6 مارس المقبل بكورنيش كلباء.

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