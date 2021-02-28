شرطة رأس الخيمة تشيد بنجاح تأمين «طواف الإمارات» للدراجات الهوائية

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بجهود جميع فرق العمل والجهات التي شاركت في تأمين «طواف الإمارات» للدراجات الهوائية، هذا الحدث العالمي الذي استضافته دولة الإمارات، وقد احتضنت إمارة رأس الخيمة الجولتين الرابعة والخامسة من السباق.

وأضاف اللواء بن علوان أن نجاح شرطة رأس الخيمة في تأمين خط سير السباق وتحقيق هذا النجاح العالمي، إنما هو تحد جديد وتميز يضاف إلى قائمة النجاحات المسجلة بأحرف من ذهب في تاريخ شرطة رأس الخيمة، فقد أثبت جميع القائمين على هذا السباق أنهم على قدر المسؤولية التي ألقيت على عاتقهم، منذ البدء في التجهيز والاستعداد لاستقبال الضيوف والمشاركين في الحدث، وحتى الانتهاء من تأمينه على أعلى قمة في الدولة «جبل جيس» وتتويج البطل لمراحل السباق.

كما أكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن تعاون جميع أفراد المجتمع وتقيدهم بالأنظمة و القوانين والإرشادات التي تم الإعلان عنها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وعبر مختلف وسائل الإعلام، جعلت الجمهور يستشعر المسؤولية المجتمعية نحو التقيد والالتزام للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي، الذي يعكس الصورة المشرفة للدولة بصفة عامة ولإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة، فكل الشكر والتقدير لتعاونهم وتقديرهم لجهود الشرطة في حفظ الأمن والأمان.

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