بوغاتشر بطل طواف الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق (أبوظبي - البيان الرياضي)

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، جانباً من المرحلة السابعة من طواف الإمارات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وحيا سموه كوكبة الدراجين المشاركين في الطواف، عند مرورهم بقصر الحصن، واختتم السباق عند كاسر الأمواج، وتوج السلوفيني تادي بوغاتشر، دراج فريق الإمارات بطلاً للطواف، في نسخته الثالثة منهياً المراحل السبعة في صدارة الترتيب ، بزمن 24 ساعة و29 ثانية، بفارق 35 ثانية عن البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس، وجاء البرتغالي جواو ألميدا «كويك ستيب» ثالثاً، وعلى صعيد الفرق، نجح فريق الإمارات في حسم الصدارة بزمن 72 ساعة و7 دقائق و44 ثانية، وبفارق 5 دقائق و10 ثوانٍ عن «كويك ستيب» البلجيكي، فيما جاء «جامبو فيزما» الهولندي ثالثاً.

وانطلقت مرحلة «جزيرة ياس» من ياس مول عبر منطقة الراحة، واتجه الطواف إلى جامع الشيخ زايد الكبير، ومدينة خليفة، ثم ميناء خليفة ومرسى ياس، وجزيرة السعديات، مروراً بمتحف اللوفر، وصولاً إلى قصر الحصن وكورنيش أبوظبي ومنطقة كاسر الأمواج، حيث خط النهاية.

اللقب السابع

ونجح الأسترالي إيوان كاليب دراج «لوتو سودال»، في حسم لقب المرحلة السابعة، «147 كلم»، في 3 ساعات و18 دقيقة و29 ثانية، وحل الإيرلندي بينيت «كويك ستيب» ثانياً، والألماني باوهاوس «البحرين فيكتوريوس» ثالثاً.

حضر مراسم التتويج، معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب كل من ياسر المزروعي، وعمرالشامسي ومحمد القاسم، والكابتن طيار السيد هاشم الهاشمي ممثلو أدنوك ،واتصالات، ونخيل، وطيران أبوظبي.

وبختام الطواف، حصد بوغاتشار القميص الأحمر، برعاية أدنوك، والهولندي ديكر «جامبو فيزما»، القميص الأخضر، برعاية اتصالات، المخصص للمتصدر بالنقاط، فيما نال بوغاتشرالقميص الأبيض، برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، والفرنسي توني جالوبين القميص الأسود لمرحلة السرعة المتوسطة، برعاية طيران أبوظبي.

وأعرب بوغاتشار عن سعادته بالفوز بلقب طواف الإمارات، مؤكداً أن الفوز يحسب للفريق ،وقال: فخورون بالانتصار الكبير، وكنا نسعى للتتويج باللقب في الإمارات، والذي تحقق بفضل العمل الجماعي والتخطيط الجيد، وأشكر جماهير الإمارات وعشاق الدراجات، الذين قدموا لنا دعماً كبيراً. وأشار إلى أن روح اللعب النظيف تجسدت عندما وقع حادث بالمرحلة السابعة، وقلل الجميع السرعة لانتظارعودة الدراجين الذين سقطوا.

اليبهوني: الإنجاز فاتحة خير

أهدى مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، إنجاز الفوز بالنسخة الثالثة من طواف الإمارات، إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، مؤكداً أن هذه النجاحات وتكرار الوجود على قمة فرق النخبة في هذه الرياضة، ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير والاهتمام المتواصل بهذه الرياضة، والفريق على وجه الخصوص، معبراً عن سعادته التي تفوق حد الوصف، وطاقم الفريق، بما تحقق، خاصة أنه جاء على أرض الإمارات.

حارب: الإمارات كسبت التحدي

أعرب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن سعادته بنجاح النسخة الثالثة من الحدث الرياضي العالمي مؤكداً أن الإمارات كسبت التحدي بتنظيم حدث عالمي في ظروف استثنائية، وبارك حارب للقيادة الرشيدة الإنجار الذي حققه فريق الإمارات مثمناً دعمها اللامحدود من أجل إنجاح الحدث الذي أصبح علامة فارقةودليلاً واضحاً على أنه لا يزال هناك المزيد من دولتنا الحبيبة لتبهر به العالم ،وقال: ما تحقق من نجاح يعزز ثقة العالم في تنظيمنا الحدث الأبرز كل موسم.

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