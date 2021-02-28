إثارة في «دبي ماسترز للطيران اللاسلكي»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

شهد افتتاح بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر والتي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منافسات قوية ومثيرة، حيث قدم المتنافسون الـ 12 عروضاً شيقة أظهروا خلالها مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية في التحكم بالطائرات فئتي الاستعراض الهوائي الحر والاستعراض المصاحب للموسيقى.وأسفرت نتائج اليوم الأول لفئة الطيران الحر عن تصدر الأمريكي كايل دال بعد ملاحقة شرسة من منافسه الفرنسي دانكن موسون، فيما حل في المركز الثالث نايك ماكسويل.

وضمن منافسات الاستعراض المصاحب للموسيقى، انفرد الإيطالي ميركو كوسيسنا بصدارة الترتيب وخلفه الأمريكي كايل دال وحل الفرنسي دانكن موسون في المركز الثالث.

التزام

وأثنى طارق السعدي مدير البطولة على التزام الطيارين التامّ بالبروتوكول الصحي والتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي مما ساهم في توفير الأمن والسلامة لجميع المشاركين والمنظمين.

وصرح بأن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً بكل المقاييس لعوامل عديدة في مقدمتها الالتزام التامّ بالبروتوكول الصحي واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن المنافسات جاءت قوية ومثيرة بفضل المستويات العالية للطيارين، وقال: شهد اليوم الأول منافسات مثيرة ومن الصعب توقع أصحاب المراكز الأولى نظراً للمستويات العالية والمتقاربة.

كما أشاد بالتغطية الإعلامية التي منحت انطباعاً رائعاً، حيث تواصل دبي استضافة الفعاليات الرياضية المميزة وسط الإجراءات الصحية المطلوبة.

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