روسيا تخطف أضواء ختام «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطفت روسيا أضواء اليوم الأخير لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي اختمت مساء أول من أمس بنادي دبي لأصحاب الهمم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث نجح المنتخب الروسي في التحليق بذهبية نهائي الفردي في مسابقة القوس الأولمبي المفتوح رجال عن طريق أنطون.

وكرّر المنتخب الروسي المشهد نفسه في مسابقة القوس المركب مفتوح سيدات عن طريق اللاعبة ستبانيدا.

وتصدرت تركيا الترتيب برصيد 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، تلتها روسيا برصيد 3 ذهبيات وفضية، ثم الهند بذهبيتين و3 فضيات محققة صدارة الدول الآسيوية.

ثناء

ووصف محمد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية «فزاع» لـ «أصحاب الهمم» بأنها من البطولات المهمة، مؤكداً أن «البارالمبية الدولية» ثمّنت الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة المنظمة برئاسة ثاني جمعة بالرقاد.

وأكد محمد عبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن النجاح الكبير للبطولة يمثل مسؤولية كبيرة من أجل السير على الدرب نفسه .

ووجه ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على كلمات سموه المحفزة قبل انطلاق بطولات فزاع، والتي كانت أكبر دافع للجميع لتقديم بطولتين متميزتين .

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