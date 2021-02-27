سالم اليافعي بطل «الإمارات لزوارق الفورمولا 4»

المصدر: وام

فاز سالم اليافعي بلقب الجولة الأولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، التي أقيمت على كاسر الأمواج في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، متفوقاً في كل مراحل السباق، ومحافظاً على صدارته وتقدمه طيلة 40 دورة، بينما حل أحمد سالم الرميثي ثانياً، ومحمد الحمادي ثالثاً، وسط مشاركة 8 زوارق بقيادة أبطال إماراتيين ولم يمنع نشاط الرياح من إقامة المنافسة ونجاح التحدي.

وشهدت المراحل المختلفة انقلاب زورقين بسبب هبوب رياح قوية في بعض مسارات السباق، وهو الشيء الذي رفع من عزيمة المتسابقين من أجل تقديم الأفضل والوصول للمستوى المهاري الأعلى.

وتعد البطولة من المنافسات الحديثة التي انضمت للبطولات في الإمارات، وتركز بشكل كبير على تهيئة الشباب وتجهيزهم للمشاركة لاحقاً في بقية فئات الفورمولا الأكبر والأشهر.

وأقيم السباق بدون جمهور مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عبر التباعد الاجتماعي، في موقع السباق، وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر.

وتوجه سالم الرميثي مدير عام النادي بالتهنئة للفائزين في السباق، وكل المشاركين الذين قدموا لوحة النجاح، مؤكداً أن هذا الجيل سيكون له حضور وتأثير كبيرين في استمرار التفوق والسيادة البحرية لأبطال الإمارات لاحقاً على الساحة العالمية.

وقال: قمنا بتنظيم هذه البطولة لتكون مرحلة ربط بين سباقات الفورمولا العالمية، والسباقات المحلية، ومنصة لاكتشاف للمواهب البحرية مبكراً، ولاحظنا بالفعل بروز الكثير من المواهب لدى الشباب، والتي يمكن البناء عليها لكي يكونوا لاحقاً أرقاماً صعبة على المستوى العالمي.

وأضاف: سيكون لنا تحليل أكبر للبطولة والمستويات التي قدمها المتسابقون، للاستمرار في الكشف عن المواهب، وإخضاعها لبرامج خاصة من أجل تطويرها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز