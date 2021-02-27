خالد بن محمد بن زايد يحيي دراجي طواف الإمارات لدى مرورهم بقصر الحصن في أبوظبي

المصدر: وام

قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بتحية الدراجين المشاركين في طواف الإمارات لدى مرورهم بقصر الحصن في أبوظبي.

ويعد طواف الإمارات، الذي أشرف على تنظيمه مجلس أبوظبي الرياضي السباق العالمي الوحيد المصنف في سلسة "ورلد تور" في الشرق الأوسط، ومر الدراجون خلال المرحلة السابعة و الأخيرة من الطواف على معالم رئيسة متعددة في الإمارة شملت جامع الشيخ زايد الكبير وعالم فيراري وحلبة مرسى ياس مارينا.

و فاز بالنسخة الثالثة من الطواف فريق الإمارات.. وقطع دراجو الطواف مسافة تعادل 1,045 كيلو مترا في جولة حول خمس إمارات في سبعة أيام، انتهت عند كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

خالد بن محمد بن زايد يحيي الدراجين في طواف الإمارات عند مرورهم بقصر الحصن في #أبوظبي، أحد المعالم الرئيسة التي يمر بها الطواف في المرحلة السابعة والأخيرة، وتشمل مسجد الشيخ زايد الكبير وعالم فراري وحلبة مرسى ياس مارينا.#طواف_الإمارات#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/WJPqNm6bYa — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 27, 2021

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