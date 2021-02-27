العين والنصر يكسبان الوحدة ومليحة في دوري رجال اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوح

شهدت انطلاقة الجولة الثالثة عشرة لدوري رجال اليد التي أقيمت أول من أمس فوزاً مستحقاً لفريق العين على الوحدة بفارق 9 أهداف وبنتيجة 41 - 32 رغم أن الشوط الأول انتهى للعنابي 20 - 18، وبذلك رفع الزعيم العيناوي رصيده إلى 27 نقطة وضعته في المركز الرابع وله مباراة مؤجلة، بينما تراجع الوحدة للمركز العاشر 15 نقطة، كما نجح النصر في تجاوز عقبة فريق مليحة بنتيجة 30 - 27 رغم أن العميد أنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 7 أهداف «17- 10» ويبدو أن العميد اطمأن للنتيجة مبكراً بعكس الفريق الضيف، الذي نشط بشكل ملحوظ في الشوط الثاني مقلصاً الفارق تدريجياً ولكن الوقت لم يسعفه لقلب الموازين على أصحاب الأرض، الذين ردوا اعتبارهم لخسارتهم في الدور الأول 33- 28.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 25 نقطة وضعته بالمركز الخامس، ورغم خسارة مليحه فقد رفع رصيده إلى 28 نقطة منحته المركز الثاني بفارق الأهداف عن شباب الأهلي الذي سيغيب عن الجولة.

وتعادل دبا الحصن مع ضيفه 30- 30، وانتهى الشوط الأول لمصلحة الضيوف 13- 12، وبهذه النتيجة رفع فريق دبا الحصن رصيده إلى 17 نقطة منحته المركز السابع، والظفرة بالمركز التاسع برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن فريق الوحدة.

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