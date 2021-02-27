بوغاتشار بطلاً للنسخة الثالثة لطواف الإمارات 2021

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

توج السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات بطلاً للنسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي أقيم على سبع مراحل، واختتمت منافساته، اليوم السبت، بمنطقة كاسر الأمواج بأبوظبي.

ومنح بوغاتشار فريق الإمارات للمحترفين إنجازاً رائعاً بالفوز بلقب الطواف للمرة الأولى، ليواصل الفريق إنجازاته بعد الفوز بلقب طواف فرنسا العريق العام الماضي.

وحصد بوغاتشار لقب طواف الإمارات بعدما أنهى مراحل الطواف السبعة في صدارة الترتيب العام بزمن قدره 24 ساعة و29 ثانية، بفارق 35 ثانية عن البريطاني آدم ياتس دراج فريق إينيوس الذي أنهى الطواف في المركز الثاني،وجاء في المركز الثالث البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب.

وجاءت تفاصيل المرحلة السابعة والأخيرة "مرحلة جزيرة ياس" مثيرة منذ انطلاقة السباق وحتى خط النهاية إلى أن حسم الأسترالي إيوان كاليب دراج فريق لوتو سودال لقب المرحلة بعدما قطع مسافة السباق البالغة 147 كلم في زمن قدره 3 ساعات و18 دقيقة و29 ثانية، بينما حل في المركز الثاني الأيرلندي سام بينيت دراج فريق كويك ستيب، فيما حل في المركز الثالث الألماني فيل باوهاوس دراج البحرين فيكتوريوس.

وحصد بوغاتشار القميص الأحمر برعاية أدنوك في ختام الطواف، بينما انتزع الهولندي ديفيد ديكر دراج جامبو فيزما القميص الأخضر برعاية اتصالات المخصص للمتصدر بالنقاط، فيما نال بوغاتشار القميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، والفرنسي توني جالوبين القميص الأسود لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي.

وعلى صعيد الفرق نجح فريق الإمارات للمحترفين في حسم الصدارة لصالحه بعدما حل في المركز الأول بإجمالي زمن قدره 72 ساعة و7 دقائق و44 ثانية، وبفارق 5 دقائق و10 ثوان عن فريق كويك ستيب البلجيكي الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء فريق جامبو فيزما الهولندي في المركز الثالث.

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