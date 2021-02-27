12 طياراً في «دبي ماسترز» للطيران اللاسلكي الحر

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي انطلقت بمنطقة الليسيلي بدبي منافسات بطولة «دبي ماسترز» الدولية الثانية للطيران اللاسلكي الحـر 2021 بمشاركة 12 طياراً من ست دول هي الإمارات وألمانيا وفرنسا والفلبين وأمريكا وإيطاليا، وقدم نجوم الإمارات عروضاً استعراضية نالت إعجاب الحضور، حيث قدم أحمد ناصر البلوشي وعياله ناصر وزايد ثلاثة عروض رائعة لطائرات الجازولين والنفاثة، ثم قدم عبدالله الريس وهو من الطيارين الإماراتيين المحترفين وايفلين الفلبيني المقيم بالدولة عرضاً مشتركاً لطائرات الهليوكوبتر.

ورحب نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبحضور يوسف الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون، نائب رئيس اللجنة المنظمة، بالوفود المشاركة وبالطيارين المتواجدين منوهاً إلى أن العدد القليل للمشاركين هذا العام يعود إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث اقتصرت البطولة على طائرات الهليوكوبتر الدولية، ووعد بأن تقام البطولة بصفة سنوية، متمنياً أن تقام البطولة المقبلة وقد انتهت الظروف الاستثنائية.

بروتوكول صحي

وأشاد يوسف الحمادي رئيس اللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون بإقامة البطولة وبالبروتوكول الصحي الذي التزم به الجميع لتحقيق الأمن والسلامة للطيارين والمنظمين على حد سواء، معرباً عن أمله في أن يشارك أبناء دول مجلس التعاون في البطولة المقبلة.

استعراض

أكد طارق السعدي مدير البطولة أن لكل متسابق الحق في المشاركة في مسابقتين، ويمنح في كل مسابقة 3 دقائق الأولى استعراض حر لتقديم كل إمكانياته، أما الثانية فهي الاستعراض المصاحب للموسيقى على أن تكون تنسجم حركة الطائرة مع الموسيقى بشكل يشيع البهجة للجمهور.

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