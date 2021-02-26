دوري سيدات اليد ينطلق بمباراتين اليوم

المصدر: دبي – فائز بحبوح

ينطلق اليوم موسم سيدات كرة اليد وستكون البداية ببطولة الدوري العام إذ تقام اليوم مباراتان ويلعب فريق النصر مع العميد، يحل الفريق الدولي (DHC) ضيفاً على الجزيرة، ويشهد الدوري مشاركة 4 فرق ويقام بنظام الذهاب والإياب، ويستمر حتى 3 أبريل المقبل.

واعتمدت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر برئاسة عبدالرازق الهاشمي المشاركة في دوري اليد بفريقين الأول يحمل اسم النصر والثاني باسم العميد وذلك بهدف وصول عدد الفرق إلى العدد المسموح به لتنظيم المسابقة وضمان نجاحها وأكد أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب بالنادي أن فريق سيدات اليد أنهى تحضيراته واستعداداته لخوض المنافسات، وقامت إدارة شركة الألعاب بتكريم الفريق مؤخراً تقديراً لإنجازاته وتشجيعاً للاعبات على بذل الجهد من أجل الفوز ببطولة الدوري والاحتفاظ باللقب وقال: الفريق الذي يحمل اسم النادي هو حامل لقب بطولة الموسم الماضي وبطل الكأس، ونتمنى ظهور فريق العميد بمستوى جيد وخاصة أنه يضم عدداً من اللاعبات المتميزات.

شكر

ووجهت أنسية الشدادي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد الشكر للأندية المشاركة ببطولات الموسم وأوضحت حرص مجلس إدارة الاتحاد على إقامة بطولات سيدات اليد رغم جائحة كورونا، وأكدت إقامة جميع المباريات وفق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع، وأشارت إلى وضع لائحة فنية تشجع الفرق على المشاركة في البطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز