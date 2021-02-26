230 لاعباً يتخطون الدور الأول لـ «شطرنجية العرب وأفريقيا»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تخطى 230 لاعباً ولاعبة الدور الأول لبطولة العرب وأفريقيا للشطرنج التي تختتم منافساتها اليوم وينظمها الاتحاد العربي للعبة «عن بُعد» بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية من 48 دولة عربية وأفريقية ،وشهد حفل افتتاح البطولة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج،ولويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج وسامي سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وحسين الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي.

صدارة مغربية جزائرية

وأنهى المغربي محمد العرامي المرحلة التمهيدية للبطولة في المركز الأول يليه الجزائري نورالدين أجيريت والبوتسواني بياني كودا الثالث، فيما شهدت تصفيات السيدات سيطرة جزائرية على المراكز الثلاثة الأولى، بتصدر رانيا نصر، تليها لينا نصر وأميرة حمزة.

وأثنى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بالمستويات القوية التي أظهرها المشاركون العرب وبسيطرتهم على المراكز الأولى، مشيراً إلى أن البطولة العربية الأفريقية تعد حدثاً استثنائياً يقام للمرة الأولى ضمن أجندة الاتحاد العربي للشطرنج في العام الحالي.

يقود البطولة طاقم تحكيم عربي أفريقي من الدول المشاركة، كما خصص الاتحاد العربي مبلغ 10 آلاف دولار جوائز مالية إضافة إلى جوائز خاصة للاعبي الفئات السنية،ويرأس اللجنة المنظمة للبطولة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وتضم برنارد وانجالا نائباً لرئيس اللجنة المنظمة وسامى خضر سفاريني رئيس اللجنة الفنية للبطولة،ويرأس لجنة الحكام بالبطولة الحكم الدولي الإماراتي فيصل محمد عبد الله وتضم لويس نيكوبي رئيس الاتحاد الأفريقي مراقباً عاماً ورجائي نعمان السوسي مديراً للبطولة وعمر نعمان آل علي رئيساً للجنة الإعلامية ورزان الشعيبي منسقاً عاماً للبطولة.

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