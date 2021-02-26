عبد الله المري يشيد بأداء فريق شرطة دبي بطل الرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في أكاديمية شرطة دبي، فريق شرطة دبي للرماية الفائزة بدرع بطولة الرماية السنوية لوزارة الداخلية في نسختها الـ 39 بعد تحقيقه للمركز الأول في المجموع العام للسنة الثالثة على التوالي، وتصدره المراكز الأولى في 5 مسابقات من أصل 8 مسابقات بعد منافسة مع كافة الفرق الشرطية المشاركة في البطولة التي أقيمت في إمارة الشارقة بميادين الخضيرة، ونظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وهنأ معاليه الفائزين من العنصر الرجالي والنسائي،بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد احمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي والمشرف العام على فريق الرماية وعدد من الضباط،، وأشاد بأداء الفائزين العالي وجاهزيتهم التي أثمرت في تحقيق المركز الأول على مستوى القيادات الشرطية في الدولة، مؤكداً أهمية المحافظة على المراكز الأولى في السنوات المقبلة، والاستمرار في التدريب وتطوير المهارات.

أهمية

وأوضح أن القيادة تولي المسابقات الرياضية أهمية بالغة من خلال التأكيد على ضرورة وضع خطط سنوية مدروسة للمشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية وتأهيل الفريق ليكون جاهزاً للمشاركة في المسابقات والبطولات لنيل المراكز الأولى، مشدداً على الاستغلال الأمثل للمورد البشري والعمل على تمكينه ليسهم في تحقيق نتائج عالية في مختلف المجالات.

ودعا معالي الفريق المري إلى الاستمرار في حصد النتائج وإحراز المزيد من النجاحات والإنجازات الرياضية المختلفة، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة دبي الدائم لكافة فرقها للمنافسة في مختلف المسابقات المحلية والعالمية.

دعم

وأكد العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم سيف عبيد السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي والمُشرف العام على فريق الرماية أن لقاء معالي الفريق عبدالله خليفة المري مع أفراد الفريق يعد دعماً كبيراً لهم لتحقيق المراكز الأولى في مختلف البطولات والمسابقات على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن معاليه حرص خلال اللقاء على تبادل الحديث مع أفراد الفريق والنظر إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم للنظر فيها بعين الاعتبار والأخذ بها مستقبلاً.

وأضاف أن معاليه وجه بتقديم كافة الدعم للفريق والحرص على تطويره في شتى المجالات وتعزيز جاهزيته ورفع المستوى العام لهم في المنافسات الرياضية، لافتاً إلى حرص الفريق على بذل المزيد من الجهد لتطوير قدراته ومهاراته لينافس في مختلف البطولات المحلية والعالمية وفق خطط موضوعة.

شكر

وتوجه العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم سيف عبيد السويدي بجزيل الشكر لمعاليه على حرصه الدائم على أن تكون رياضة شرطة دبي في المقدمة، مهنئاً القائمين على الرياضة في شرطة دبي بالإنجاز الثالث لدرع الشرطة للرماية لاتحاد الشرطة الرياضي وجهودهم المخلصة.

وأكد المقدم عبدالله سلطان الجلاف مدير منتخب شرطة دبي للرماية أن المستوى الرفيع والدقة والحرفية العالية التي أظهرتها فرق شرطة دبي في مسابقات البطولة والنتائج التي تم تحقيقها سببها دعم معالي القائد العام لشرطة دبي الدائم للفريق، لافتاً إلى أن تحقيق 5 مسابقات من أصل 8 مسابقات يعتبر انجازاً كبيراً لفريق شرطة دبي، مشيراً إلى أن الفريق سيعمد إلى العمل والتجهيز للبطولة القادمة وفق أعلى المستويات لتحقيق إنجازات أكثر تضاف لسلسلة إنجازات شرطة دبي الرياضية.

خبرات

وأضاف أن البطولة تهدف إلى رفع مستوى الرماة ورفد فرق الرماية بالدولة بالخبرات اللازمة، للمشاركة وتحقيق النتائج الإيجابية في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، معرباً عن شكره وتقديره إلى معالي القائد العام لشرطة دبي على دعمه الدائم للفريق.

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