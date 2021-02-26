الأيرلندي بينيت بطل "مرحلة دبي" في طواف الإمارات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

انتزع الأيرلندي سام بينيت دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي لقب المرحلة السادسة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت، اليوم، في إمارة دبي.

وجاء تتويج سام بينيت بلقب "مرحلة دبي" بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 165 كلم في 3 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية، وبعد منافسة قوية من أبرز الدراجين المتخصصين في سباقات السرعة العالميين أمثال الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق كوفيديس الفرنسي الذي حصل على المركز الثاني والألماني باسكال ايكرمان دراج فريق هانزغروهي صاحب المركز الثالث و الهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما الذي حصل على المركز الرابع والكولمبي فرناندو غافيريا دراج فريق الإمارات على المركز الخامس، والإيطالي نيزولو جياكومبو دراج فريق كوبيكا أسوس الجنوب أفريقي.

انطلقت المرحلة السادسة من جزر ديرة، و اتجه الدراجون إلى قلب دبي عبر شارع الخليج ثم شارع بني ياس لإبراز المعالم الحضارية والتاريخية لدانة الدنيا، ثم انتقل الطواف إلى شارع ند الحمر وشارع رأس الخور لتظهر اللقطات التلفزيونية مجموعة من الصور الجميلة لمنطقة دبي كريك هاربور وميناء خور دبي إلى جانب محمية ارس الخور للحياة البرية ومنطقة فستيفال سيتي مرورا بمضمار ميدان أكبر مضامير سباقات الخيل في العالم وبرخ خليفة، كما أظهر مسار المرحلة السادسة العديد من المعالم السياحية الأخرى لدبي مثل موتور سيتي وفندق برج العرب وعين دبي وسكاي دايف ومحمية المرموم.

ونجح السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 في الاحتفاظ بصدارة الترتيب العام للطواف بزمن قدره 20 ساعة و41 دقيقة و49 ثانية، بعد أن نجح في الحفاظ على فارق 45 ثانية التي تفصله عن ملاحقه المباشر البريطاني آدم ياتس دراج فريق اينيوس، ليحكم قبضته على لقب النسخة الثالثة للطواف في انتظار الحسم بشكل رسمي بنهاية المرحلة الأخيرة اليوم.

وواصل البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب احتلال المركز الثالث في الترتيب العام بفارق زمني يقدر بـ1.12 دقيقة عن بوجاتشار، وكذلك احتفظ الأسترالي كريس هاربر دراج فريق جامبو فيزما بالمركز الرابع بفارق 1.54 دقيقة عن المركز الأول و حل الأمريكي بويليس نيلسون دراج فريق بايك اكسشينج في المركز الخامس بفارق 1.56 دقيقة والدنماركي ماتياس يانسن دراج فريق تريك سيجافريدو الأمريكي في المركز السادس بفارق 2.47 دقيقة.

كما احتفظ بوجاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة السادسة لمتصدر الطواف بالزمن الذي يحظى برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل بفارق زمني قدره 1.49 دقيقة عن البرتغالي جواو ألميدا وبفارق 1.56 دقيقة عن الأمريكي بويليس نيلسون ، فيما استعاد الهولندي ديفيد ديكر القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات محققا 57 نقطة ومتقدما بنقطتين عن تادي بوجاتشر صاحب المركز الثاني و خطف توني جالوبين دراج فريق "أي جي 2 آر سيتروين الفرنسي"، القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي بعد أن رفع رصيده في المركز الأول إلى 33 نقطة متقدما على البلجيكي توماس دي جندت دراج فريق لوتو سوتودال صاحب المركز الثاني بـ 18 نقطة وعلى جواو ألميدا الذي حل ثالثا بـ16 نقطة.

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