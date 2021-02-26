انطلاقة قوية لتحديات «الحول» و«الزمول» بالمرموم

المصدر: دبي - وام

انطلقت أمس بميدان المرموم، تحديات «الحول» و«الزمول» لهجن أبناء القبائل، ضمن «سباقات المرموم»، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً، وسط منافسة قوية لمسافة 8 كيلو مترات، وتمكنت «بينونة» بشعار الإعصار الغربي لمحمد زايد محمد المنصوري، من حسم قمة الشوط الرئيس للحول المحليات، وقدمت أداءً مميزاً، قادها للصدارة في 12:43:6 دقيقة.

وظهر الشعار المميز لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي، من خلال ثاني الأشواط، والمخصص للحول المهجنات، بتقديمه «وعد» على القمة في 12:39:4 دقيقة.

وأعلن «شاهين» لحمد سرحان حمد الدرعي، عن نفسه بقوة من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات، معلناً مواصلة مشوار تميز هذا الشعار، بالحصول على الصدارة في 12:58:8 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الرابع إلى خليفة سالم علي المنصوري، والذي قدم «حطاب» على المركز الأول للزمول المهجنات، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 12:58:4 دقيقة.

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