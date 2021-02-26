مرحلة دبي تنطلق اليوم من ديرة إلى النخلة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تستضيف دبي اليوم، المرحلة السادسة لطواف الإمارات، التي تمتد لمسافة 165 كلم، وتنطلق من «جزر ديرة»، مروراً بأشهر المعالم السياحية بالإمارة، مثل فندق برج العرب وميدان وفندق أتلانتس، وصولاً إلى نقطة النهاية في «نخلة جميرا»، وسيكون هناك إشغال جزئي للطرق والشوارع التي يمر منها موكب الطواف، والتي تنتهي بمجرد انتقال الموكب من كل قطاع، ويبدأ الإشغال الجزئي للطرق من شارع «الخليج» وشارع «الكورنيش»، من الساعة 12:30 ظهراً، ويستمر حتى الساعة 12:55، وينتقل الطواف إلى شارع «بني ياس» من الساعة 12:50، ويواصل إلى شارع «الشيخ راشد»، ويكمل في شارع «الرباط»، ومنه إلى شارع «ند الحمر» وشارع «رأس الخور»، في الساعة 1:15 ظهراً، ثم ينتقل الطواف إلى شارع «دبي - العين» وشارع «ميدان» وشارع «الحديقة»، بجوار «حديقة الصفا»، وسيتم إشغال الطريق في هذه الشوارع من الساعة 1:10 إلى الساعة 1:26.

وسيكون الإشغال الجزئي في شارع «الوصل» وشارع «الثنية» وشارع «جميرا»، مروراً بـ «برج العرب»، من الساعة 1:20 إلى الساعة 1:40، ويبدأ الإشغال الجزئي للطريق في شارع «الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود» باتجاه «جبل علي»، مروراً بـ «دبي هاربور»، وفي خلفيتهم عجلة «عين دبي» الشهيرة، من الساعة 1:35 حتى الساعة 2:05، وسيتم الإشغال الجزئي في شوارع «جرن» و«السبخة» و«الخيل الأول» و«الورود 3» و«الأصايل» و«حصة»، مروراً بـ «مدينة دبي الرياضية»، ووصولاً إلى شارع الشيخ «زايد بن حمدان»، من الساعة 2:00 حتى الساعة 2:40.



ويبدأ الإشغال الجزئي في شارعي «القدرة» و«سيح السلم»، من الساعة 2:35 حتى الساعة 3:55، ثم يعود الطواف مرة أخرى من شارع «القدرة» إلى شارع «أم سقيم»، ومنه إلى شارع «حصة»، ليكون الإشغال خلال الشوارع الثلاثة، من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:20، وينتقل الطواف إلى المحطة النهائية في شارع «نخلة جميرا»، مروراً بمنطقة «ذا بوينت»، وصولاً إلى فندق «أتلانتس»، وسيكون الإشغال الجزئي في جزيرة النخلة، من الساعة 4:15 حتى الساعة 4:35 مساء.

احترافية التنظيم

وأثنى عدداً من أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية، على الإجراءات الاحترازية المتبعة لطواف الإمارات في نسخته الحالية، مشددين على أن المنظمين قد طبقوا أعلى معايير السلامة، وإدارة الطواف باحترافية عالية.

وقال دراج فريق ديكوينك كويك ستيب البلجيكي، والمتوج بلقب المرحلة الرابعة، الإيرلندي سام بينيت، إن الوضع الصحي في الإمارات آمن لأبعد درجة، والمنظمون للطواف، اتخذوا كافة الإجراءات الاحترازية للدراجين المشاركين، وللطواقم الفنية والإدارية، على الرغم من الأعداد الكبيرة المشاركة في النسخة الثالثة من الطواف، هم لم يتركوا أي شيء للصدفة، وهذا ما جعل تركيز الدراجين أكثر على المنافسات.

نموذج

وأشار دراج فريق كوفيديس الفرنسي، الإيطالي إيليا فيفياني، إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى به في إقامة منافسة عالمية، رغم صعوبة الأوضاع الصحية التي يعيشها العالم حالياً، بسبب جائحة «كورونا».

وأوضح فيفياني: «انتقلنا للعديد من الأماكن خلال مراحل الطواف، واستشعرنا أن هناك مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية والإرشادية لوقاية أفراد المجتمع، والحد من انتشار الفيروس المستجد بشكل فعال، تقديراً لصحة ورفاهية الدراجين بشكل خاص، وكذلك المواطنين والمقيمين، أصبحنا على قناعة كبيرة بأن هناك حالة ثقافة عامة في الدولة للتعامل مع فيروس «كورونا»، بشكل أذهلنا صراحة».

وأكد السلوفيني تادي بوعاتشر، دراج فريق الإمارات، وبطل طواف فرنسا 2020، والمتصدر الحالي لطواف الإمارات، على قوة منافسات الطواف في هذا العام، وقال: جميع الدراجين المشاركين في الطواف، كان لديهم شغف خوض غمار السباقات العالمية، والتي توقفت في بعض فترات العام الماضي بسبب جائحة «كورونا»، ومع اليوم الأول لوصولنا إلى أبوظبي، وجدنا أن كل شيء مُعد باحترافية حالياً، سواء على صعيد مسارات الطواف، أو بتطبيق الإجراءات الصحية المتبعة للحفاظ على صحة وحياة المشاركين، هذا الأمر لم يكن باعث دهشة بالنسبة لي، لأنني أعرف كيف تدار الأمور هنا في الإمارات، كل أمور الحياة تدار باحترافية عالية، ومنها الرياضة بالطبع، سنودع الإمارات، ولدينا ذكريات طيبة عن تلك النسخة بالتحديد، لأنها ضمنت لنا العودة لسباقات الطريق، وآمنت لنا صحتنا من مخاطر فيروس «كورونا».

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