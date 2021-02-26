فينغارد بطل «لا شيء مستحيل» وبوغاتشر.. يتصدر

المصدر: الفجيرة - عدنان الغربي

خطف الدنماركي جوناس فينغارد دراج فريق جامبو فيزما الهولندي أمس، لقب المرحلة الخامسة من طواف الإمارات 2021، والتي أقيمت تحت شعار «لاشيء مستحيل» بين الفجيرة وجبل جيس، في السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وجاء تتويج فينغارد بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 170 كلم في 4 ساعات و19 دقيقة و8 ثوانٍ، وعقب صراع قوي في مرحلة الصعود الأخيرة إلى قمة جبل الجيس من أبرز الدراجين والفرق المحترفة على مستوى العالم المشاركين في النسخة الحالية للطواف وخاصة الكازخستاني أليكسي لوتسينكو دراج فريق أستانا الذي انفرد عن الكوكبة وقاد السباق لمسافة طويلة قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة.

وانتزع فينغارد المركز الأول بفارق 3 ثوانٍ عن السلوفيني تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات الذي جاء في المركز الثاني وعن البريطاني آدم ياتس دراج «اينيوس»، الثالث، فيما جاءالكولومبي سيرجيو أيغيتا دراج «أي اف اديوكيشن» الأمريكي رابعاً والبرتغالي جواو ألميدا «كويك ستيب» خامساً، والاٍسترالي نيكولاس شولتز «بايك اكستشينج» سادساً.

الإنطلاقة

وانطلقت المرحلة الخامسة من نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بعد أن منح الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، شارة بداية السباق بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي في اتجاه ساحل الفجيرة مروراً بعدد من المعالم السياحية والتاريخية في هذه المنطقة بداية من شاطئ العقة وقلعة الفجيرة ومسجد البدية، وقلعة البثنة وجبال الحجر، قبل أن ينتهي السباق على جبل جيس على ارتفاع 1491 متراً فوق مستوى سطح البحر، وتعد هذه المرحلة من أصعب المراحل في الصعود في الطواف.

صدارة بوغاتشر

وبنهاية هذه المرحلة، واصل تادي بوغاتشر دراج فريق الإمارات بطل طواف فرنسا 2020 تصدره الترتيب العام للطواف بزمن قدره 17 ساعة و9 دقائق و25 ثانية، ونجح في توسيع الفارق بينه وبين ملاحقه البريطاني آدم ياتس إلى 45 ثانية، ليقترب أكثر فأكثر نحو التتويج بلقب النسخة الثالثة للطواف.

ولم يطرأ أي تغيير على بقية المراكز، حيث استمر البرتغالي جواو ألميدا دراج «كويك ستيب» في المركز الثالث في الترتيب العام لكن بفارق أكبر يقدر بـ1.12 دقيقة عن بوغاتشار، واحتفظ الأسترالي كريس هاربر «جامبو فيزما» بالمركز الرابع بفارق 1.54 دقيقة عن المركز الأول، وحل الأمريكي بويليس نيلسون «بايك اكستشينج» في المركز الخامس بفارق 1.56 دقيقة.

القمصان

واحتفظ بوغاتشر بالقميص الأحمر في نهاية المرحلة الخامسة لمتصدر الطواف بالزمن برعاية أدنوك، وعلى القميص الأبيض لأفضل دراج شاب برعاية نخيل، واستعاد القميص الأخضر للمتصدر بالنقاط برعاية اتصالات فيما خطف البلجيكي توماس دي جندت «لوتو سوتودال» القميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة برعاية طيران أبوظبي.

تتويج

وأقيمت مراسم تتويج أبطال المرحلة الخامسة ومتصدري الطواف على قمة جبل جيس، وقام عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة رأس الخيمة، بتتويج بطل المرحلة جوناس فينغارد، وقام العقيد عبدالله بن سلمان النعيمي ممثل شرطة رأس الخيمة وسعيد مبارك اليماحي ممثل شركة أدنوك بتتويج تادي بوغاتشر بالقميص الأحمر، فيما توج عبدالله راشد العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان» وعلي النعيمي ممثل اتصالات بوغاتشر بالقميص الأخضر وقام سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل بتتويج اللاعب نفسه بالقميص الأبيض، وتوج ناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال في مجلس أبوظبي الرياضي والكابتن طيار هاشم الهامشي مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، توماس دي جندت بالقميص الأسود.

سعادة

وأعرب جوناس فنيغارد الفائز بالمرحلة الخامسة من الطواف عن سعادته الكبيرة بالفوز للمرة الأولى وقال: انتصار كبير بالنسبة لي، وقمت بضبط توقيت جهدي في المراحل الأخيرة من السباق وكنت أعتقد أن الأمر سهل ولكن كانت المنافسة شديدة للغاية وتمكنت من الحسم في الأمتار الأخيرة.

وقال السلوفيتي تادي بوغاتشر «كنت أركز على المنافسين أكثر من فوزي وصعودي على المسرح فقد كان هناك الكثير من الدراجين في مواجهة صعبة وكان أداء جوناس رائعاً، وسعيد لأنني احتفظت بالصدارة ولكني سأظل مركزاً في اليومين المقبلين، ولم يعد هناك المزيد من الجبال لكنني لم أحسم لقب الطواف بعد».

ترتيب الطواف بعد المرحلة الخامسة

القميص الأحمر (برعاية أدنوك): بوغاتشر

القميص الأخضر (برعاية اتصالات): بوغاتشر

القميص الأبيض (برعاية نخيل): بوغاتشر

القميص الأسود (برعاية طيران أبوظبي): توماس دي جندت

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