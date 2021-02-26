فيصل الحمادي يترشح لانتخابات «تنفيذي الأثقال الآسيوي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن فيصل الحمادي أمين السر العام باتحاد رفع الأثقال عن نيته خوض انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال، المقررة أبريل المقبل على هامش بطولة آسيا للرجال والسيدات في أوزبكستان، وأشار إلى أنه يسعى لمواصلة تجربته الناجحة التي بدأها في المكتب التنفيذي خلال السنوات الأربع الماضية، وأكد أنه يجري مشاورات حاليا مع زملائه المرشحين ومع أعضاء الجمعية العمومية لدراسة إمكانية تقدمه لمقعد نائب الرئيس، وقال: سوف أمثل اتحاد الإمارات في انتخابات الاتحاد الدولي في شهر مارس المقبل

وأضاف: قدمنا أوراق مشاركتنا ببطولة آسيا للرجال والسيدات في أوزبكستان بالرباع الشيخ محمد منتصر القاسمي، والرباعة مي المدني، وننتظر موافقة الهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية للمشاركة، لأنها بطولة مهمة ومؤهلة لأولمبياد طوكيو، ولدينا فرصة في التأهل بالنسبة للاعبة مي المدني،كما تقام بطولة آسيا للشباب بجدة في مايو المقبل، وستكون مشاركتنا رمزية.

وأكد الحمادي ترحيب اتحاد رفع الأثقال بقرار الهيئة بالتمديد للاتحادات لما بعد دورة طوكيو قال: القرار يستهدف تحقيق الاستقرار في الاتحادات قبل «الألعاب الأولمبية».

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