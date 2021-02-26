دعوة الإمارات إلى دورة أساسيات الأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان الرياضي

دعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، الإمارات، للمشاركة في الدورة الإقليمية لأساسيات الأولمبياد الخاص، والتي ينظمها الأولمبياد الخاص البحريني غداً، عن بُعد، عبر منصة زووم الافتراضية، بالإضافة إلى البث المباشر على الفيس بوك وعلى موقع المنطقة. وسيتم دعوة لاعبين من مختلف برامج اللاعبين القادة للحضور واجتياز الدورة، ويشهد اليوم الأول مجموعة من المحاور الرئيسة، تتضمن مقدمة عن الأولمبياد الخاص ونشأته، مفهوم ومبادئه، وتعريف اللاعب ومعايير تأهله للمشاركة في أنشطة الأولمبياد الخاص، يلقيها كل من شريف الفولي مدير عام الألعاب والمسابقات الأولمبياد الخاص الدولي، ود. عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب، ومحاضرة المبادرات وبرامج الشباب بالأولمبياد الخاص، تتحدث فيها نيبال فتوني مدير عام المبادرات، ونهى جاب الله مدير برامج إعداد اللاعبين القادة، كما تتحدث سميرة العدوى مسؤول برامج الشباب القادة، عن القادة الشباب ودورهم في حركة الأولمبياد الخاص.

وتتناول رغدة مصطفى مدير المنح والاعتماد القانوني، والمسؤول عن برنامج اللاعبين صغار السن، على اعتماد البرامج وصغار اللاعبين، فيما تتحدث حول المدارس الموحدة ومدارس الأبطال، فرح رجائي مدير مشاركات الشباب.

فيما تتواصل أعمال الدورة الأساسية للأولمبياد الخاص، بالحديث عن البرنامج الصحي والمجتمعات الصحية وملتقى العائلات الصحي واللياقة البدنية، وتتحدث خلالها ليلة الشناوي مدير البرامج الصحية، ويتناول شريف الفولي، موضوع ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص، ويتحدث د. عماد محي الدين عن أسس تدريب لاعبي الأولمبياد الخاص.

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