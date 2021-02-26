الهندي سوماي يُسقط بطل العالم في «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

فجر الهندي سوماي مفاجأة بطولة فزاع الدولية السابعة للقوس والسهم لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2021»، والتي تختتم اليوم، بفوزه على بطل العالم السلوفاكي بافليك بنتيجة 145 / 143 في نصف نهائي مسابقة «المركب رجال»، متأهلاً إلى النهائي عن جدارة واستحقاق، فيما خطف الهندي كومار فوزاً مستحقاً على التركي إيفان بنتيجة 143 / 138.

وفي نصف نهائي مسابقة «المنعكف رجال» تأهل إلى النهائي كل من الروسي أنطوان بفوزه على الفرنسي جلويوم 6 / 5، والأوكراني ميكولا بفوزه على التركي صديق 6 / 4، وفازت الإيرانية زهرة نعمتي على الأوكرانية نتاليا مليخ 6 / صفر في مسابقة «المنعكف سيدات»، بينما أسفر نصف نهائي w1، عن فوز التركية بهاتين على مواطنتها نيهاد 132 / 123، والتركية آيدين على الرومانية بقدان بنتيجة 136 / 12

نتائج

وفي مسابقة «المركب سيدات» فازت الروسية أسبانيدا على التركية يوروالماز 143 / 140، فيما عبرت الهندية باليان الروسية آنشازيا بنتيجة 139 / 138.

تحدي الصعاب

ولفت الفرنسي جلويوم توكولات «36 عاماً» الأنظار، متحدياً كل الصعاب بـ«الإرادة القوية»، حيث صوب بـ«فمه» بدلاً من يده اليسرى المصابة بقطع في الأوتار، بسبب حادث تعرض له على دراجته قبل 10 سنوات، ولكنه لم ينل من عزيمته بتشجيع من مدربه الذي اقترح له التصويب بـ«فمه» ليقبل البطل التحدي مواصلاً مسيرته كونه لاعباً، متخطياً كل الصعاب في لعبة القوس والسهم، والذي رفع شعار التحدي من أجل حجز مقعده في الحدث البارالمبي المرتقب «طوكيو»، مؤكداً أن الطاقة الإيجابية هي المحرك الأساسي للتغلب على التحديات.

وأكد جلويوم أنه على الطريق الصحيح رغم كل الظروف، وأن بطولة فزاع للقوس والسهم جاءت في وقتها بعد التوقف الطويل بسبب جائحة «كورونا»، وأشار إلى أن الجميع كان في انتظار البطولة من أجل تفجير طاقاتهم بعد الغياب الطويل.

ووصف جوليوم بطولة «فزاع» بأنها من البطولات المهمة في الخريطة العالمية لـ«أصحاب الهمم»، مبيناً أن مشاركة الدول في هذا الحدث رغم هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لم تأت من فراغ، ولكن لثقتها الكبيرة في دبي كونها مدينة استثنائية قادرة على توفير البيئة المناسبة تحت كل الظروف.

وقال: ثقتي بنفسي وإمكاناتي كبيرة من أجل تحقيق الهدف المنشود، آملاً الوجود في «طوكيو» الصيف المقبل.

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